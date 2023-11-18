نائب فرنسي: إسرائيل تشن حربا استعمارية للقضاء على الفلسطينيين

قال توماس بورتيس النائب الفرنسي عن حزب فرنسا الأبية، الذي يقوده جون لوك ميلانشون، إن إسرائيل تشن "حربا استعمارية" للقضاء على الفلسطينيين.

وأضاف بورتيس -في منشور على منصة إكس السبت- أن إسرائيل أمهلت ساعة واحدة لإخلاء مستشفى الشفاء، وأن العشرات من الأطفال الرضع يواجهون خطر الموت وحياة المئات مهددة.

ولفت بورتيس إلى أن الهجمات التي ينفذها المستوطنون اليهود ضد المدنيين في الضفة الغربية تتزايد.





وأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، اليوم السبت، أن عمليات الإخلاء من المستشفى بدأت إثر المهلة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.

وقال أبو سلمية إنه بعد عملية الإخلاء بقي في المستشفى 5 أفراد من الطاقم الطبي، ونحو 120 مريضا لا يستطيعون السير على الأقدام لإجرائهم عمليات جراحية، بسبب إصاباتهم في الأقدام.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 43 يوما حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني.