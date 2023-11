للأسبوع السادس.. مظاهرات بمدن أوروبية تنديدا بالعدوان على غزة

خرجت مظاهرات حاشدة، اليوم السبت، في عدة مدن أوروبية للأسبوع السادس على التوالي للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وندد المتظاهرون بالمجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المستمرة واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وقتل الأطفال والنساء في القطاع المحاصر.

ولليوم الـ43 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء أمس الجمعة.

تظاهر المئات في العاصمة برلين، للمطالبة بوقف إطلاق النار والتنديد بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

Der Protest an der invalidenstraße am Überlegen Park formiert sich sie werden demnächst auch loslaufen laufrichtung Richtung Potsdamer Platz Freiheit für Palästina Freiheit für Gaza #b1811 pic.twitter.com/HLYr3aR73C

خرج المئات من أهالي ميلانو شمال البلاد، دعما لسكان قطاع غزة، حيث رفع المشاركون لافتات تندد بمجازر الاحتلال في القطاع وأخرى بأعلام فلسطين.

كما شارك المئات في مظاهرة بمدينة بولونيا الإيطالية، للمطالبة بوقف إطلاق النار والتنديد بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

وفي فلورنسا أظهرت مقاطع فيديو تظاهر المئات للتنديد باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وقتل الأطفال والنساء في قطاع غزة.

تظاهر العشرات في في مدينة أودنسي وهم يرفعون أعلام فلسطين دعما لسكان غزة ورفضا للحرب الإسرائيلية على القطاع.

كما شارك المئات في مظاهرة بمدينة آرهوس، للمطالبة بوقف إطلاق النار والتنديد بالمجازر الإسرائيلية المستمرة واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وقتل الأطفال والنساء.

خرجت مظاهرة في العاصمة لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار والتنديد بالمجازر الإسرائيلية المستمرة واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وقتل الأطفال والنساء.

500 at least in Acton calling for #ceasefirenow and #freepalestine

There is a non stop stream of beeps in solidarity from cars and buses going past

Biggest protest Acton has ever seen pic.twitter.com/simFXnPCVs

— Shadia Edwards-Dashti (@ShadiaED) November 18, 2023