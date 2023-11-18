قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله وغارة تستهدف مصنعا بعمق جنوب لبنان

هاجمت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم السبت، مواقع حدودية لحزب الله في ظل استمرار دوي صفارات الإنذار في شمالي إسرائيل إثر إطلاق قذائف من الأراضي اللبنانية.

كما استهدفت غارة إسرائيلية مصنعًا للألمنيوم في جنوب لبنان يقع على بُعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في ضربة نادرة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء التصعيد بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوكالة "إن العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم عمق منطقة النبطية لأول مرة منذ حرب تموز 2006" بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيّرة باتجاه معمل ألمنيوم ما أدى لاحتراقه بالكامل.

كما قال الجيش الإسرائيلي -في بيان له- إن مقاتلاته هاجمت عدة بنى تحتية تابعة لحزب الله في وقت سابق من اليوم.

وكانت صفارات الإنذار دوّت في عدد من البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود اللبنانية بما فيها كريات شمونة ومرغليوت وشتولا.

وقال الجيش "على إثر التحذيرات في شمال البلاد، تم رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأوضح أنه هاجم مصادر النيران بالمدفعية، وأنه رصد إطلاق نحو 25 قذيفة من لبنان نحو "الأراضي الإسرائيلية" دون وقوع إصابات، مضيفا أن قواته نفذت قصفا مدفعيا نحو مصادر إطلاق النار.





إسقاط مسيّرة

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أن المقاومة أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع "هيرمز 54" بصاروخ أرض جو فجر اليوم، مضيفا أن حطامها شوهد يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل.

وأوضح الحزب أن هذه الطائرة هي مسيّرة قتالية متعددة المهام، وقد تم استهدافها عند الساعة 01:45 بالتوقيت المحلي.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال أن قواته تمكنت من اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اللبنانية على مسيّرة إسرائيلية.

يشار إلى أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.