الاحتلال يقتحم طوباس ومخيم بلاطة و13 شهيدا بالضفة خلال 24 ساعة

أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت. كما سقط شهيد في مواجهات مع الاحتلال في مدينة طوباس شمال الضفة ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين سقطوا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 13.

وفي وقت سابق، أشار المراسل إلى ارتقاء 5 شهداء في قصف استهدف مخيم بلاطة في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

واضاف المراسل أن طائرة مسيرة قصفت مقر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في شارع السوق وسط المخيم مما أدى إلى إحداث أضرار كبيرة في المكان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر قولها إن طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خطيرة جدا، جراء قصف المبنى في مخيم بلاطة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي وأعلن الأطباء استشهاد 5 مواطنين.

#فيديو| قوات الاحتلال تشن غارة جوية على مخيم بلاطة في نابلس pic.twitter.com/5sxC2Zh37z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 17, 2023

وفي وقت لاحق فجر اليوم السبت استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأعلن الأطباء استشهاده فور وصوله المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأعداد كبيرة برفقة جرافة عسكرية، من الجهة الشرقية، وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة، ونشرت القناصة على أسطح بعض البنايات.

جمعة دامية

واستشهد، أمس الجمعة، 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في محافظتي جنين والخليل بالضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين، وشددت القيود على الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين في مدينة جنين، بينهم 4 وُصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة ومخيمها، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 10 ساعات.

وقصفت قوات الاحتلال خلال العملية 3 مواقع بصواريخ من طائرة مسيّرة، مما أسفر عن استشهاد 3 شبان بينهم قائد في "كتيبة جنين"، التابعة لسرايا القدس.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان، وحاصرت مستشفى ابن سينا، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى، وأجبرت عددا من المسعفين على مغادرة المستشفى، وأخضعتهم للتفتيش والتحقيق الميداني، واعتقلت عددا منهم.

وقامت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وفجرت عددا من المركبات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن "طائرة ضربت خلية إرهابية مسلحة أطلقت النار على القوى الأمنية الإسرائيلية"، وتم "خلال العملية تحييد" آخرين أطلقوا النار أو ألقوا عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية "مما أدى في المجموع إلى مقتل ما لا يقل عن 5 إرهابيين".

من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينيّيْن، بعد محاولتهما تنفيذ عملية قرب حاجز المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

من ناحيته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، أن جيش الاحتلال اعتقل 47 فلسطينيا، مما يرفع إجمالي معتقلي الضفة الغربية المحتلة إلى 2800 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

وتسارعت عمليات الاعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما أطلقت إسرائيل حربا فتاكة على قطاع غزة دمّرت خلالها أحياء فوق ساكنيها خلفت أكثر من 12 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى من المدنيين.