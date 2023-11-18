شركات كبرى توقف إعلاناتها وماسك يهدد برفع دعوى قضائية "نووية حرارية"

قال إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه سيرفع "دعوى قضائية نووية حرارية" ضد مجموعة ميديا ماترز (Media Matters) غير الربحية وغيرها، على خلفية إيقاف شركات كبرى إعلاناتها مؤقتا على منصة "إكس" بدعوى معاداتها للسامية.

ونشرت مجموعة "ميديا ماترز"، وهي مجموعة أميركية تصف نفسها بأنها "مركز أبحاث ومعلومات متقدم" يراقب "المنافذ الإعلامية للمعلومات المضللة"، في وقت سابق من هذا الأسبوع بحثا يظهر أن "إكس" نشرت إعلانات تظهر بجوار المنشورات المؤيدة للنازية.

وقال ماسك -في منشور على المنصة- إن شركته "سترفع دعوى قضائية ضد شركة ميديا ماترز وكل من تواطأ في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا".

وأعلنت شركات كبرى إيقاف الإعلانات على منصة "إكس" مؤقتا، بينها ديزني وآبل و"آي بي إم".

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023

قِف مع "إكس"

كما نشر ماسك أيضا بيانا بعنوان "قف مع إكس لحماية حرية التعبير"، حيث قال إن ميديا ماترز "شوهت تماما تجربة المستخدم الحقيقية على إكس".

وأضاف "لكي يكون التعبير حرا حقا، يجب أيضا أن تكون لدينا الحرية في رؤية أو سماع الأشياء التي قد يعتبرها بعض الناس مرفوضة".

وتابع "لن نسمح للناشطين الذين تحركهم أجندات معينة، أو حتى أرباحنا، أن يعيقوا رؤية أعمالنا".

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت أمس الجمعة من أجهزتها تعليق حملاتها الإعلانية على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال المتحدث باسم المفوضية يوهانس باهرك "شهدنا زيادة مثيرة للقلق في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في عديد من شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، وهذا بالطبع يشمل إكس".

وأضاف "لذلك أوصينا أجهزتنا بالامتناع عن القيام بحملات إعلانية" على المنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

كما أدان البيت الأبيض، أمس الجمعة، ما سماه "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل ماسك.