شركات كبرى توقف إعلاناتها وماسك يهدد برفع دعوى قضائية "نووية حرارية"

قال إيلون ماسك، اليوم السبت، إنه سيرفع "دعوى قضائية نووية حرارية" ضد مجموعة ميديا ماترز (Media Matters) غير الربحية وغيرها، على خلفية إيقاف شركات كبرى إعلاناتها مؤقتا على منصة "إكس" بدعوى معاداتها للسامية.

ونشرت مجموعة "ميديا ماترز"، وهي مجموعة أميركية تصف نفسها بأنها "مركز أبحاث ومعلومات متقدم" يراقب "المنافذ الإعلامية للمعلومات المضللة"، في وقت سابق من هذا الأسبوع بحثا يظهر أن "إكس" نشرت إعلانات تظهر بجوار المنشورات المؤيدة للنازية.

وقال ماسك -في منشور على المنصة- إن شركته "سترفع دعوى قضائية ضد شركة ميديا ماترز وكل من تواطأ في هذا الهجوم الاحتيالي على شركتنا".

وأعلنت شركات كبرى إيقاف الإعلانات على منصة "إكس" مؤقتا، بينها ديزني وآبل و"آي بي إم".

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023