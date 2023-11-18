شاهد.. طبيب يُفجع باستشهاد والده وشقيقته في مجزرة الفاخورة

أظهر مقطع فيديو لحظات عصيبة عاشها طبيب تفاجأ بوصول والده مصابا إصابة حرجة قبل أن يفارق الحياة جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة، اليوم السبت.

وحاول الأطباء إسعاف والده بالتنفس الصناعي ومحاولة إنعاش القلب إلا أنه استشهد، فيما استشهدت شقيقته أيضا.

وتحدث الطبيب بحرقة عن استشهاد أفراد عائلته وسط حالة من الفزع والتوتر داخل مستشفى كمال عدوان بفعل تكدس الضحايا.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في مخيم جباليا شمال غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين.





وقالت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة الفاخورة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات في المدرسة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن مئات الشهداء والجرحى سقطوا في مجزرتين للاحتلال في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.

وتشير التقديرات الأولية إلى استشهاد العشرات جراء المجزرة الجديدة في مدرسة الفاخورة، في حين قال الصحفي عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 شهيد سقطوا في المجزرة الجديدة.