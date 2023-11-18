أسامة حمدان: الصمت الدولي سيدفع إلى ما لا يتوقعه أحد
18/11/2023-|آخر تحديث: 18/11/202309:20 م (بتوقيت مكة المكرمة)
حمل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان بشدة على موقف الإدارة الأميركية مما يجري في غزة، مؤكد أن ما يحدث من مجاز ما كان ليتم لولا الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته والصمت الدولي.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، جاءت أبرز تصريحات حمدان كالتالي:
- نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية بالشراكة الكاملة عن الجرائم في قطاع غزة.
- ما حدث في قطاع غزة ما كان ليتم لولا الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته والصمت الدولي.
- الصمت الدولي سيدفع بالأمور إلى ما لا يتوقعه أحد ولا يمكن السيطرة عليه.
- كتائب القسام تثخن بجيش الاحتلال وتكبده خسائر في عناصره وضباطه ومعداته.
- %43 من الشهداء هم في جنوب قطاع غزة، والاحتلال لا يفرق بين شمال وجنوب القطاع.
- بقصفه المستشفيات، الاحتلال ينتهك أقدس مهنة إنسانية.
- القتل والدمار في غزة يشمل كل شيء بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.
- ما جرى في مستشفى الشفاء حلقة من حلقات الإجرام، والاحتلال يشن حملة أكاذيب وحول مجمع الشفاء إلى مقر عسكري.
- المجازر والإبادة والتجويع وقصف المستشفيات تأتي في سياق مخططات تهجير أبناء شعبنا من شمال غزة.
- مجاهدونا خاطروا بسلامتهم الشخصية لتقديم العلاج للأسرى.
- نعمل وفق أخلاقنا، وليس وفق أخلاق الغاب التي يتبناها العدو.
- الجيش الإسرائيلي أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم.
- ما يدخل غزة من مواد غذائية لا يسد أكثر من 10% من احتياجات القطاع، والاحتلال يمعن بسياسة التجويع بحق الأطفال والمدنيين العزل.
- على المؤسسات الدولية والإسلامية والعربية تحمل مسؤولياتها في وقف جرائم الاحتلال.
- شعبنا لم ولن يقبل وصاية من أيّ كان، وسيقرر مصيره بنفسه ولن نغادر الميدان مهما بلغ إرهاب المحتل.
- عهدنا مع الله وشعبنا وأمتنا أننا لن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والسيادة على أرضه.
- نقف سدّا منيعا أمام مخططات الاحتلال ولا هجرة بعد اليوم وإنما تحرير وعودة.
- ندعو لاستمرار المظاهرات وتفعيل المقاطعة الاقتصادية في مواجهة الاحتلال.
المصدر : الجزيرة