أبرز تطورات اليوم الـ43 من الحرب الإسرائيلية على غزة
18/11/2023-|آخر تحديث: 18/11/202311:29 م (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ43 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قام جيش الاحتلال بإخلاء مجمع الشفاء الطبي من معظم الجرحى والمرضى والنازحين والأطباء بعد إمهالهم ساعة واحدة، حيث بدؤوا بالتوجه نحو الجنوب سيرا على الأقدام في مشهد مأساوي، وفقا لشهادات من غادروا المجمع.
كما استمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة "مروعة" جديدة في مدرسة الفاخورة وأخرى في تل الزعتر شمالي القطاع راح ضحيتهما المئات بين شهيد وجريح.
وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ43:
- بايدن: ينبغي أن تحكم السلطة الفلسطينية الضفة وغزة.
- وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ندير قطاع غزة بعد الحرب ولن تديره حماس.
- غالانت: انتقلنا للمرحلة الثانية من العملية البرية في غزة.
- نتنياهو: نتعرض لضغوط دولية ولا توجد حاليا صفقة لتبادل الأسرى.
- اليونيسيف: الهجمات على مدارس غزة مروعة.
- قائد إسرائيلي: الهجوم على مستشفى الشفاء استعراض للقوة.
- الناطق باسم القسام: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى.
- مسؤولون أميركيون يشككون بإستراتيجية إسرائيل للقضاء على حماس.
- مسؤولون إسرائيليون يتوقعون استمرار الهجوم البري 3 أشهر.
- جيش الاحتلال: نخوض قتالا ضاريا مع أعداد كبيرة من مقاتلي القسام بحي الزيتون وجباليا.
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 6 ضباط وجنود في غزة.
- القسام تعلن قتل عدد من جنود الاحتلال وتدمير عشرات الآليات.
- 12 ألفا و300 شهيد في العدوان الإسرائيلي على غزة.
- وزير الخارجية التركي: بحثنا قطع العلاقات مع إسرائيل.
- الاحتلال يعلن توسيع العملية البرية شمالي غزة.
- أسامة حمدان: الصمت الدولي سيدفع إلى ما لا يتوقعه أحد.
- الاحتلال يخلي مجمع الشفاء قسريا ومشاهد مأساوية للنازحين.
- أردوغان يدعو للتفتيش على الأسلحة النووية لدى إسرائيل.
- السيسي يجدد رفضه تهجير الفلسطينيين.
- مدير مجمع الشفاء: إذا بقي المرضى بالمستشفى فسيموتون.
- الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة وارتفاع عدد الشهداء إلى 212.
- تحركات في بريطانيا لتنظيم 100 مسيرة تضامنا مع غزة.
- حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية.
- مسؤول أممي: ما يحدث في غزة أزمة للإنسانية كافة.
- منظمة أممية: غزة تواجه مجاعة وكافة مخابز القطاع توقفت.
- فايننشال تايمز: إسرائيل تقترض 6 مليارات دولار بسبب الحرب على غزة.
- عودة جزئية لخدمات الاتصال إلى غزة بعد توفير كمية وقود.
المصدر : الجزيرة