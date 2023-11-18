أبرز تطورات اليوم الـ43 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ43 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قام جيش الاحتلال بإخلاء مجمع الشفاء الطبي من معظم الجرحى والمرضى والنازحين والأطباء بعد إمهالهم ساعة واحدة، حيث بدؤوا بالتوجه نحو الجنوب سيرا على الأقدام في مشهد مأساوي، وفقا لشهادات من غادروا المجمع.

كما استمر القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة، حيث ارتكب جيش الاحتلال مجزرة "مروعة" جديدة في مدرسة الفاخورة وأخرى في تل الزعتر شمالي القطاع راح ضحيتهما المئات بين شهيد وجريح.

وفيما يلي أبرز تطورات اليوم الـ43: