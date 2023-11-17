مظاهرات عربية تندد بالحرب على غزة ومحتجون يغلقون جسرا بسان فرانسيسكو

خرجت اليوم الجمعة مظاهرات في دول عربية للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 5 أسابيع، كما تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحرب في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.

فقد خرجت بعيد صلاة الجمعة مظاهرات في مدن رام الله ونابلس والخليل بالضفة الغربية نصرة لغزة.

وقامت قوات الاحتلال بقمع المسيرة في الخليل، وأظهرت مقاطع مصورة إطلاق قنابل الغاز على المسيرة التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي في الخليل على مسيرة تضامنية مع غزة والفصائل الفلسطينية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/gY6Bkb06To — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 17, 2023

كما تظاهر آلاف الأردنيين في العاصمة عمان تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبقتل وجرح آلاف المدنيين من النساء والأطفال.

وردد المتظاهرون شعارات حيوا فيها المقاومة الفلسطينية وصمود الفلسطينيين على أرضهم، ووصفوا إسرائيل بأنها "منظمة إرهابية"، كما دعا المحتجون إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

كذلك خرجت مظاهرة في مدينة العقبة (جنوبي الأردن) تضامنا مع أهالي غزة الذين يتعرضون لحملة عسكرية إسرائيلية شاملة.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال للجزيرة في وقت سابق أمس إن بلاده لن توقع اتفاقية الطاقة مقابل الماء مع إسرائيل، واصفا اتفاقية السلام مع الأخيرة بأنها وثيقة على رف يغطيها الغبار.

"يا قسّـامي يا مغوار… ولّع بالصهيوني النار" هتاف الجماهير المشاركة في التظاهرة الداعمة لغزّة ومـقـاومتها بالعاصمة القطريّة الدوحة#GazaHolocaust #هولوكوست_غزة pic.twitter.com/mwTpdt9Twz — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 17, 2023

قطر ولبنان والمغرب

وفي العاصمة القطرية الدوحة، نُظمت وقفة حاشدة رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات تدعم المقاومة وتندد بالاحتلال الإسرائيلي.

وفي لبنان خرجت مظاهرة في مدينة صيدا بدعوة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجماعة الإسلامية اللبنانية.

كما نظمت فصائل فلسطينية مظاهرة في بيروت رفع المشاركون فيها مجسمات لجثامين أطفال قتلهم الطائرات الإسرائيلية في غزة.

وشهد المغرب بدوره وقفات حاشدة في مدن عدة تنديدا بالعدوان على غزة.

وفي العراق، تجمع مئات المتظاهرين من سكان حيي الخضراء والعامرية غربي العاصمة العراقية بغداد في وقفة تضامنية لنصرة غزة وأهلها.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة وطالبوا بمقاطعة كافة السلع والمنتجات الإسرائيلية والأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب التي وصفوها بالوحشية والتي تستهدف المدنيين والعزل داخل قطاع غزة.

وفي مناطق أخرى بالعالم الإسلامي، خرجت اليوم مظاهرة في مظفر آباد بكشمير الباكستانية تضامنا مع غزة.

رفعوا لافتات تطالب بايدن بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.. محتجون متضامنون مع فلسطين يقطعون لساعات أحد الجسور الرئيسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، والشرطة تعتقل قرابة 50 شخصا من المحتجين#حرب_غزة pic.twitter.com/TSqXdBOlXH — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 17, 2023

إغلاق جسر بسان فرانسيسكو

وفي الولايات المتحدة، أغلق عشرات المتظاهرين الأميركيين المتعاطفين مع غزة أمس أحد الجسور الرئيسية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، مما أدى لحدوث أزمة سير خانقة في بعض مناطق المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت نحو 50 شخصا من المحتجين، وأعادت فتح الجسر بعد نحو 3 ساعات من إغلاقه.

من جهتها، نظمت رابطة النساء الفلسطينيات الأميركيات وما تعرف بمنظمة "كود بينك" تحركا في العاصمة واشنطن، لحث أعضاء في مجلس الشيوخ على المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وزارت الناشطات مكاتب أعضاء ديمقراطيات في مجلس الشيوخ وطالبنهن بالعمل على وقف الحرب وقتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال.

وانضم للتحرك عاملون في القطاع الصحي لإظهار حجم القصف الذي تتعرض له المستشفيات في غزة والنقص الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية.

وفي مدينة غلاسغو باسكتلندا، تظاهر اليوم مئات من طلاب المدارس وذووهم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

كما شهدت مدينة ريد بريدج قرب العاصمة البريطانية لندن مظاهرة مماثلة لمئات من الطلبة وذويهم. وتشهد مدارس عديدة في بريطانيا مظاهرات مماثلة تلبية لدعوة منظمات حقوقية تؤيد الحقوق الفلسطينية.

تغطية صحفية: مسيرة في اليابان دعماً لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال في غزة. pic.twitter.com/Nm8ovVaqXp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 17, 2023

وفي اليابان، نظم اليوم عدد من اليابانيين المناصرين للقضية الفلسطينية وقفة أمام السفارة الإسرائيلية في طوكيو احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة.

ورفع المحتجون لافتات تدين العدوان الاسرائيلي على غزة وتدين كذلك الولايات المتحدة والموقف الياباني الرسمي من الحرب على غزة، كما هتف المحتجون بشعارات تطالب إسرائيل بالوقف الفوري للحرب وكذلك وقف قتل الأطفال والمدنيين الفلسطينيين، كما طالبوا بالحرية لفلسطين.