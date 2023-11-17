غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يقصف تجمعات للجنود

أعلن حزب الله اليوم الجمعة أنه قصف مواقع عسكرية إسرائيلية وحقق فيها إصابات مباشرة، في حين شنت إسرائيل غارات على العديد من مناطق الجنوب اللبناني.

وقال حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرج وأكد أنه حقق إصابات مباشرة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من ثكنة راميم وحقق فيها إصابات مباشرة.

وقال الحزب في وقت لاحق إنه قصف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات "وحققنا إصابات مباشرة".

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق محاور طرق رئيسية بمنطقة الجليل الأعلى، في أعقاب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان.





غارات عديدة

في المقابل، نقل مراسل الجزيرة أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدة مركبا في جنوب لبنان.

وكذلك استهدفت غارة إسرائيلية منطقة اللبونة في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

وشنت إسرائيل قصفا مدفعيا على محيط بلدة عيترون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدات ميس الجبل ورب الثلاثين وبني حيان وحولا في جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف يوميا منذ بداية عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وسقوط 11 ألف شهيد، يتصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية وسط تحذيرات أميركية من اتساع دائرة الصراع ودخول حزب الله وإسرائيل في حرب مباشرة.