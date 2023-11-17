رصد 70 ألف حالة عدوى تنفسية بغزة والصحة العالمية تطلق تحذيرا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أنه تم رصد 70 ألف حالة عدوى تنفسية في غزة، وحذرت من انتشار الأمراض في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي أدى لسقوط أزيد من 11 ألف شهيد وتدمير المرافق الحيوية وتشريد وتجويع السكان.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تشعر بقلق بالغ من انتشار الأمراض في قطاع غزة حيث تسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ 40 يوما في تكدس السكان في الملاجئ مع نقص شديد في الغذاء والمياه النظيفة.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية ريتشارد بيبركورن "نشعر بقلق بالغ بخصوص انتشار الأمراض عند حلول موسم الشتاء".

وأضاف أنه جرى رصد أكثر من 70 ألف حالة عدوى تنفسية حادة وما يربو على 44 ألف حالة إسهال في القطاع المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن الأعداد أعلى بكثير من المتوقع.





خنق العمل الإنساني

ومن جانبها، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها قد تضطر إلى تعليق عملياتها بالكامل في غزة بسبب نقص الوقود.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إن كثيرا من عمليات الأونروا -التي تقدم دعما لأكثر من 800 ألف نازح في قطاع غزة المحاصر- قد توقفت بالفعل، بما في ذلك العشرات من آبار المياه ومحطتا مياه ومحطات للتعامل مع مياه الصرف.

وأردف لازاريني للصحفيين في جنيف "أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وإصابة العملية بالشلل".

وقال "نجازف بتعليق عملياتنا الإنسانية كلها. أعتقد أن من الشائن أن وكالات إنسانية تضطر للتسول من أجل الوقود".