خبير عسكري: المقاومة تبدع في وقف الجيش الإسرائيلي بأسلحة تعتبر بدائية

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن كتائب عز الدين القسام اعتمدت على ما يعرف بطريقة "IED" أو التفجيرات المبتكرة للإيقاع بالقوة الإسرائيلية الراجلة في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وأوضح الدويري أن هذه الطريقة يقوم بها أفراد مدربون ومجهزون بحيث يضعون حشوة متفجرة في جهاز ومكان معينين ثم يوصلونها بدائرة تلفزيونية أو كهربائية لتفجيرها.

واعتمدت القسام -حسب الدويري- على الكاميرا لاستدراج القوة حيث وضعتها في نقطة معينة وعندما تم اكتشافها كان عدد من الأفراد قد دخلوا المكان، وهنا تم التفجير.

وبثت القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو لعملية استدراج قوة من سلاح الهندسة في أحد الأنفاق بمنطقة بيت حانون، وقد أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 من عناصره في العملية بينهم ضابط.

وقال الدويري إن المقاومة تعتمد على أسلحة متواضعة جدا لكنها فعالة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية المتطورة جدا، مؤكدا أن المقاومة تبدع في هذه المواجهة.

وفيما يتعلق بالإبداع، لفت الدويري إلى أن المقاومة تمكنت من تصميم قذيفة الهاون 120 مليمترا على نحو يجعلها قابلة للإطلاق من داخل نفق، بحيث يتم استخدام آليات وحشود وأفراد دون ظهور على سطح الأرض.

وقال إن هذه الأسلحة المتاحة والتي تبدو بدائية تمكنت من وقف تقدم فرقتين مدعومتين بلواء جفعاتي ولواء جولاني ولواء مظليين، لمدة 15 يوما.

وكانت القسام قد نشرت فيديو يظهر عملية إطلاق قذائف من داخل أحد أنفاق غزة.