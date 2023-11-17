القسام ردا على نتنياهو: نقلنا أسرى لمراكز الرعاية لتلقي العلاج

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها نقلت عددا من الأسرى الإسرائيليين لمراكز الرعاية في قطاع غزة لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظا على حياتهم.

أتى ذلك ردا على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود الأسرى الإسرائيليين في مستشفيات القطاع، التي كانت ذريعة أيضا لحصار واقتحام المستشفيات في شمال غزة.

وأضافت كتائب القسام في بيان أنها نقلت أسيرا إلى الرعاية المكثفة، وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه، لكنه توفي بسبب إصابته بنوبات هلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه.

كما نشرت القسام مقطع فيديو يوثق مقتل الأسير الإسرائيلي بعد تلقيه العلاج، وذلك إثر نوبات الهلع.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أعلن في وقت سابق مقتل حوالي 60 أسيرا نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت كتائب القسام بأن عدد الأسرى في قطاع غزة يبلغ حوالي 250 أسيرا.

وتضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل خوفا على حياة ذويهم.

وتستمر المفاوضات بوساطة قطرية أميركية لإطلاق سراح نحو 50 من المحتجزين، مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام وإفراج إسرائيل عن بعض النساء والأطفال الفلسطينيين من سجونها، وزيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها لغزة.