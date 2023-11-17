البيت الأبيض: ندين ترويج إيلون ماسك لمعاداة السامية

دان البيت الأبيض الجمعة ما أسماه "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقا).

وأتى تعليق البيت الأبيض تعقيبا على رد ماسك على منشور عبر منصة "إكس" يشير إلى نظرية مؤامرة تؤكد وجود خطة سرية لليهود لإحضار مهاجرين غير نظاميين إلى الولايات المتحدة لإضعاف هيمنة الغالبية البيضاء، بالقول "لقد قلت الحقيقة الفعلية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس إننا "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية، الذي يناقض قيمنا الأساسية كأميركيين"

وأضاف يجب علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية، وواجب عدم السكوت عن أي شخص يهاجم كرامة مواطنيه الأميركيين ويقوّض سلامة مجتمعاتنا.

وأردف قائلا بايتس أنه "من غير المقبول ترديد هذه الكذبة البشعة التي تقف خلف أكثر الحوادث المعادية للسامية دموية في التاريخ الأميركي، خصوصا بعد مرور شهر عن اليوم الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ المحرقة"، في إشارة إلى معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.