الأونروا: 830 ألف نازح يمكثون في 154 منشأة أممية بغزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن نحو 830 ألف نازح يمكثون حاليا في 154 منشأة تابعة للوكالة في جميع محافظات قطاع غزة بما فيها الشمال.

وأضافت الوكالة الأممية -في بيان- أن قرابة 1.6 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة نزحوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار البيان إلى أن الأونروا تحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يوميا من أجل العمليات الإنسانية الأساسية.

ويعيش الآن قرابة 830 ألف نازح في 154 منشأة تابعة للأونروا في أنحاء القطاع، بما في ذلك الشمال، حسب المصدر نفسه.

وأكد البيان مقتل 183 فلسطينيا، بينهم 47 طفلا، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، و8 بينهم طفل واحد على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تزداد خلال اقتحام المناطق الفلسطينية، وأخذت منحى تصاعديا بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 42 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصاء رسمي فلسطيني صدر مساء الجمعة.