أوكرانيا تعلن إسقاط 9 مسيّرات روسية والسيطرة على جسور بخيرسون

قال الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن دفاعاته الجوية أسقطت 9 طائرات مسيّرة من أصل 10 مسيّرات أطلقتها القوات الروسية خلال الليل على منطقتي ميكولاييف وأوديسا جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة رويترز عن القوات الجوية الأوكرانية قولها في بيان إن القوات الروسية أطلقت عدة صواريخ من طراز "سي-300" في هجوم شنته خلال الليل على منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، بدون أن تتحدث عن وقوع أضرار جراء الهجوم، في حين لم يصدر تعليق من روسيا على ما جاء في بيان القوات الأوكرانية.

كما أعلن الجيش الأوكراني أيضا أنه شن عمليات عسكرية وصفها بـ"الناجحة"، على مواقع للجيش الروسي على الضفة الشرقية لنهر دنيبور في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.

وقالت القيادة البحرية الأوكرانية في منشور بصفحتها على منصة "فيسبوك" إن "قوات الدفاع الأوكرانية نفذت سلسلة من العمليات الناجحة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو" في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.

وأضافت "بالتعاون مع وحدات أخرى في قوات الدفاع، تمكنت قوات البحرية الأوكرانية من الحصول على موطئ قدم على عدة جسور".

وتتحصن القوات الروسية والأوكرانية على ضفتي نهر دنيبرو منذ انسحاب الجيش الروسي من الجزء الغربي من منطقة خيرسون في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ومثّل ذلك الانسحاب تطورا بارزا في تغير مناطق السيطرة بالمنطقة خلال الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت في فبراير/شباط 2022.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الإدارة التابعة لروسيا في منطقة خيرسون قوله هذا الأسبوع إن بعض الجنود الأوكرانيين "عالقون" في قرية كرينكي الصغيرة الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو ويواجهون "جحيما" بسبب القصف المدفعي والصاروخي والمسيّرات الروسية.

وكان مسؤولون أوكرانيون أفادوا أمس الخميس بمقتل أوكرانيين اثنين وإصابة نحو 12 آخرين في قصف روسي استهدف أماكن متفرقة بمنطقة خيرسون.