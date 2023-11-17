أردوغان من ألمانيا: إسرائيل دمرت كل شيء ولم يبق مكان اسمه غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل قتلت حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن، ودمروا كل شيء، ولم يبق تقريبا مكان اسمه غزة جراء هجماتها.

وفي مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، بالعاصمة برلين، في إطار زيارة عمل يجريها أردوغان تستغرق يوما واحدا، أشار أردوغان إلى أن إسرائيل تمتلك حاليا سلاحا نوويا، ولكن لا تقر بذلك لأنها تستغل الكذب جيدا.

وأضاف أن "الإسرائيليين قتلوا حتى الآن 13 ألف طفل وامرأة ومسن. لقد دمروا كل شيء، تقريبا لم يبق مكان اسمه غزة".

وأكد ضرورة تحمّل الجميع للمسؤولية من أجل ضمان السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، مبينا أن تركيا وألمانيا إذا استطاعتا معا تحقيق هدنة إنسانية فستنقذان المنطقة من طوق النار المحيط بها.

حل الدولتين

ولفت الرئيس التركي إلى أن ما حدث في غزة أظهر مرة أخرى أن حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 أصبح أمرا لا مفر منه الآن، مشددا على أن أولويتهم جميعا تتمثل في تحقيق وقف إطلاق نار وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وأردف "إذا ظلت أيدينا وأذرعنا وألسنتنا مقيدة فلا يمكن أن ندافع عن أنفسنا أمام التاريخ، ولا ينبغي أن نقيّم الحرب الإسرائيلية الفلسطينية تحت تأثير سيكولوجية المديونية".

كما ذكر أردوغان أن هناك أسرى ومعتقلين في يد إسرائيل منذ سنوات طويلة، مضيفا "هل قتلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين؟ نعم قتلت. هل تقصف المستشفيات ودور العبادة والكنائس؟ نعم تقصف. إنني كمسلم منزعج من ذلك".

وأضاف "قتل الأطفال غير مذكور في التوراة"، كما أن "قصف المستشفيات أو قتل الأطفال ليس مذكورا في التوراة.. لا يمكنكم القيام بذلك".

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب "ألا يكون موضع تساؤل"، وشدّد على "ضرورة جعل دفاع إسرائيل عن نفسها أمرا ممكنا".