أبرز تطورات اليوم الـ42 من الحرب الإسرائيلية على غزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ42، حيث تستهدف قوات الاحتلال المستشفيات وتحاصرها بالدبابات. وفي حين تجاوز عدد الشهداء 12 ألفا، واصلت كتائب القسام استهداف الدبابات وقصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

وهذه أبرز تطورات اليوم: