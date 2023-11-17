أبرز تطورات اليوم الـ42 من الحرب الإسرائيلية على غزة
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17/11/2023
يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ42، حيث تستهدف قوات الاحتلال المستشفيات وتحاصرها بالدبابات. وفي حين تجاوز عدد الشهداء 12 ألفا، واصلت كتائب القسام استهداف الدبابات وقصف المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
وهذه أبرز تطورات اليوم:
- كتائب القسام: قتلنا 9 جنود إسرائيليين وأعطبنا 62 آلية للاحتلال.
- 830 ألف نازح في منشآت الأونروا بغزة.
- منظمة الصحة العالمية تنتقد اقتراحا إسرائيليا بإنشاء منطقة آمنة جنوب غزة.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: أبلغنا عائلات 372 عسكريا بمقتل أبنائهم.
- حصيلة شهداء غزة تتجاوز 12 ألفا.
- نتنياهو: يجب أن نحتفظ بالمسؤولية العسكرية الشاملة في غزة.
- طلبات للجنائية الدولية بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.
- سقوط صواريخ على مناطق عدة بتل أبيب.
- وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث: أعداد الضحايا بغزة أعلى بكثير من الأرقام المعلنة.
- صحة غزة: فقدنا 55 مريضا بسبب نفاد الأدوية وحصار المستشفيات.
- رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس: الخسائر البشرية بغزة لا توصف.
- القسام: نقلنا أسرى إسرائيليين لمراكز رعاية للعلاج لخطورة وضعهم.
- الصحة العالمية: 30% فقط من مستشفيات غزة تعمل وبالإسعافات الأولية.
- شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مسجد في جباليا.
- رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: لن نوقف القتال ولن نسمح بإدخال الوقود لشمال غزة.
- طائرات الاحتلال تقصف مسجد التقوى بغزة.
- حماس: بايدن مسؤول عن جريمة التطهير العرقي بمستشفى الشفاء.
- رويترز: إسرائيل تسمح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة.
- إعلام إسرائيلي: سموتريتش يطالب نتنياهو بتغيير حكومة الحرب.
- الاتحاد الأوروبي يطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة.
- مسؤول أممي: حذرنا الولايات المتحدة من نكبة ثانية في غزة.
- الجزيرة تطلق بثا إذاعيا لأهالي قطاع غزة.
- مشرعون ديمقراطيون يطالبون بايدن بإدخال الوقود لغزة.
- رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء: كل من في المستشفى مهددون بالموت.
- صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإبيم ونير عام بغلاف غزة.
- مدير مستشفى الشفاء بغزة: نتعرض للإبادة.
- رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء: الاحتلال سرق عددا من الجثث من داخل مجمع الشفاء.
- "رايتس ووتش" تدعو مستشار ألمانيا لإدانة إسرائيل.
- متحدث إسرائيلي: الطيران الحربي قصف أهدافا لحزب الله.
- 4 شهداء في قصف على منزل بمدينة خان يونس.
- منظمة الصحة العالمية قلقة من انتشار الأمراض في غزة.
- شهداء وجرحى بقصف على مدرسة بحي الزيتون بغزة.
- حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود إسرائيليين وحققنا إصابات مباشرة.
- جيش الاحتلال: اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة.
- سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية غرب غزة.
- الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة جندية في غزة.
- قصف مدفعي إسرائيلي على وسط مدينة غزة.
- انسحاب قوات الاحتلال من محيط مخيم جنين.
- استطلاع رأي لمعاريف: تراجع قوة حزب الليكود الحاكم.
- قصف إسرائيلي على شرق خان يونس و18 شهيدا بالنصيرات.
- شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال بمسيّرة مخيم جنين.
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 807 آلاف من سكان غزة وشمالها صامدون بمنازلهم.
- واشنطن وأوروبا تدفعان لنشر قوة سلام دولية في غزة.
- القسام تعرض مشاهد لتفخيخ نفق بغزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين.
- اليونيسيف: لا مناطق آمنة بغزة دون وقف إطلاق النار.
- حماس: ادعاء البنتاغون باستخدامنا لمستشفى الشفاء تكرار لرواية كاذبة.
- الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن فقد الاتصال بطواقمه الطبية في مستشفى المعمداني.
- أوكسفام: المجاعة تستخدم كسلاح في الحرب على غزة.
- وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ناقش مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عبور المساعدات إلى غزة.
- غارات إسرائيلية على خان يونس وشمالي غزة.
- نتنياهو يربط هدنة مؤقتة في غزة باستعادة المحتجزين.
- سانا: خسائر مادية جراء هجوم إسرائيلي في محيط دمشق.
- قوات الاحتلال تقصف منزلا بصاروخ في حي الجابريات بجنين.
- الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين وينشر قناصة على أسطح مبان.
- الجيش الإسرائيلي: صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان.
- 7 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق رفح.
المصدر : الجزيرة + وكالات