وزير الخارجية التركي: صمت الغرب أمام وحشية إسرائيل مرعب

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن التزام الدول الغربية الصمت أمام الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة "أمر مرعب".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس مع نظيره البوسني إلمدين كوناكوفيتش، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال، إن الدول الغربية صاحبة النفوذ على إسرائيل التزمت الصمت التام أمام الوحشية في غزة.

وأضاف أن استمرار الصمت إزاء عدم التزام إسرائيل بالقوانين في غزة، هو إعطاء الضوء الأخضر لانتهاكات القانون في أجزاء أخرى من العالم.

واستنكر الوزير التركي استمرار العدوان على القطاع قائلا "من العار استمرار الحصار غير القانوني والهجمات غير الإنسانية على غزة".

حماية القيم

ودعا فيدان الغرب إلى حماية القيم الأخلاقية وعدم الدخول طرفا في الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكب بشكل علني في غزة.

وأكد أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لوقف هذه المجزرة وإنهاء هذه الوحشية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الأربعاء، إن إسرائيل "دولة إرهابية" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في حربها على غزة، وأكد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون، وليست منظمة إرهابية.

ودعا أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكشف عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أو لا، مؤكدا أن نتنياهو "سيرحل عن منصبه" لا محالة.

وتأتي هذه التصريحات بينما تواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم 41 على التوالي، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800.