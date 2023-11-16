حزب الله يواصل قصف مواقع عسكرية إسرائيلية والاحتلال يرد

أعلن حزب الله أنه استهدف 7 مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان، مشيرا إلى إيقاع إصابات مباشرة، فيما رد جيش الاحتلال بقصف جوي ومدفعي على بلدات حدودية.

وقال الحزب إن عناصره استهدفوا بالأسلحة المناسبة، اليوم الخميس، موقع المطلة مقابل بلدة الخيام اللبنانية، وثكنة ‏يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة)، وموقع ‏بياض بليدا، وموقع مسكاف عام مقابل بلدة العديسة اللبنانية، وموقع جل العلام، وحققوا إصابات مباشرة دون توضيح الأهداف التي تم قصفها.

وذكر بيان آخر للحزب، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية على تلة ‏الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون الإسرائيلي وتجمعا آخر لجنود إسرائيليين ‏بالقرب من موقع شتولا.

وأشار الحزب إلى أن عمليات القصف جاءت "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة".





قصف إسرائيلي

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان اليوم الخميس، ردا على قصف جزب الله عدة مواقع إسرائيلية.

وأوضح أن القصف استهدف محيط بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وموقع البياض قبالة بلدة بليدا في القطاع الأوسط، وبلدات رامية وبيت ليف وكفركلا والطيبة.

ووفقا لوسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف التي تربط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، كما انفجر صاروخان اعتراضيان أطلقتهما القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة الوزاني وسهل الخيام.

كما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدتي عيتا الشعب ودبل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، كما شهدت بلدات كفركلا، ووطى الخيام ومحيط المعتقل ومنطقة الشاليهات والعديسة والطيبة الجنوبية قصفا إسرائيليا، واستهدف القصف الإسرائيلي منزلا في بلدة كفركلا للمرة الثانية خلال أسبوع.





ضرب خلية لبنانية

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه ضرب "خلية" في لبنان حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل وأطلقت نيران المدفعية على أهداف أخرى.

وأضاف أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في القصف على إسرائيل.

وقال مصدر أمني لبناني إن اليوم هو أحد أكثر الأيام عنفا منذ أن بدأ حزب الله تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من شهر.

وقتل أكثر من 70 من مسلحي حزب الله و10 مدنيين في لبنان، فيما قتل 10 أشخاص بينهم 7 جنود في إسرائيل، وفر آلاف آخرون من الجانبين بسبب القصف.