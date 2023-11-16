استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب القدس

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 5 إسرائيليين في إطلاق نار صباح اليوم الخميس، في جنوب القدس المحتلة.

وقد أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 5 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب القدس، وأضاف في وقت لاحق أن 3 فلسطينيين استشهدوا في العملية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن 3 أشخاص نفّذوا عملية إطلاق النار جنوب القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية حصول "عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس، وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة".

ووقع إطلاق النار عند حاجز النفق غربي بيت لحم في جنوب القدس المحتلة.