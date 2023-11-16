استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين في إطلاق نار جنوب القدس

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 إسرائيليين بجروح -اليوم الخميس- في إطلاق نار على حاجز عسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، وفق ما أفادت به الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة في بيان "في عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز النفق في (جنوب) القدس، قامت قوات الأمن العاملة على الحاجز بتحييد 3 أشخاص، بعد وصولهم بمركبة من الضفة الغربية إلى المعبر وفتحوا النار باتجاه قواتنا".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، ويتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلي إن أحد المصابين في حالة حرجة جدا.

وكذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن أحد المصابين بحالة حرجة.

وأفادت الشرطة بأنه تتم حاليا مطاردة آخرين يشتبه بأنهم شاركوا في عملية إطلاق النار.

ونقل مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منطقة العملية جنوب القدس تحسبا لوجود جسم مشبوه.

وردا على عملية إطلاق النار، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددًا من سكانها.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة حوسان ومنعت السكان من الخروج من منازلهم.

وأشاروا إلى أن الجيش أعلن البلدة منطقة عسكرية، وشرع في عملية دهم لعدد من المنازل.

وبيّن الشهود أن القوات اعتقلت عددا من المواطنين في عملية عسكرية مستمرة.

وتأتي هذه العملية في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة الذي أدى إلى ارتقاء أزيد من 11 ألف شهيد.