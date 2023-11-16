هنية: مستعدون لحرب طويلة مع إسرائيل

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أن المقاومة في قطاع غزة مستعدة لحرب طويلة مع الجيش الإسرائيلي، قائلا "إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول".

وفي كلمة مصورة أشاد فيها هنية بصمود الشعب الفلسطيني وتضافر جهود فصائل المقاومة "من أجل تشتيت قدرات الجيش الإسرائيلي وإضعافه على جبهات متعددة"، شدد على أن "الاحتلال استند إلى أكاذيب ثبت بطلانها في اقتحام مستشفى الشفاء".

وقال "إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفس عدونا وستكون لمقاومتنا فيها الكلمة الفصل"، مشيرا إلى أن المقاومة "تخوض مع العدو الصهيوني صراعا إستراتيجيا لن نكون فيه إلا منتصرين".

وأشار إلى "الانتصارات التي تحققها عناصر المقاومة على الأرض في قطاع غزة"، مضيفا أن "أبطال المقاومة يسطرون على أرض غزة صفحات مجد عزَّ نظيرها في البطولة والشجاعة والإقدام، ويوجهون ضرباتهم الموجعة لجيش عدونا ولآلياته".

وتابع هنية "سوف يرى العالم كتائب القسام وفصائل المقاومة وهي تدحر الاحتلال (الإسرائيلي) من قطاع غزة كما دحر قبل 18 عاما، ولن يحصد إلا المزيد من الفشل، والخيبة والانكسار".





"حماس ملتحمة بشعبها"

واعتبر هنية أن سكان قطاع غزة والمقاومة "أفشلا أهداف العدو ومخططاته في التهجير أو استعادة الأسرى بالقوة".

وأضاف "أقول لكل الذين يساندون العدو ويمنون النفس بتغيير الواقع إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها".

وشدد هنية على "أهمية إجبار العدو على وقف عدوانه وفتح المعابر وإيصال الاحتياجات وإنهاء الحصار".

وعلى صعيد آخر، دعا هنية إلى تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض قبل أيام، ولا سيما تلك المتعلقة بـ"وقف العدوان وكسر الحصار فورا عن قطاع غزة، وحماية المقدسات، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

ولفت إلى أهمية "سرعة انعقاد اللجنة المكونة من عدد من الدول والمكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة".

وقال هنية إن "نصرة غزة بالمال والجهاد والسلاح يجب أن تتجاوز المعيقات ولا عذر لراض بالقليل والمعركة هي معركة الأمة".