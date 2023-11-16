رفضت وزارة الخارجية التركية، تصريحات واتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الخارجية التركية، في بيان مساء أمس الأربعاء، إن التصريحات التي أطلقها نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين، بحق الرئيس أردوغان افتراءات لا أساس لها من الصحة.

وشدد البيان على أن المسؤولين الإسرائيليين الذين "دخلوا صفحات التاريخ المظلمة" بالمجازر التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، لا يحق لهم الحديث عن القانون.

وأضاف البيان أن نتنياهو الذي يزعجه التعبير عن الحقائق، وكذلك كوهين، ساقا افتراءات بحق رئيسنا لا أساس لها من الصحة، ولا يمكن أن تغطي على جرائمهما.

وأشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين الذين فقدوا منذ وقت طويل شرعيتهم في الضمير الإنساني لن يتمكنوا من التستر وصرف الأنظار عن الجرائم التي ارتكبوها، من خلال قصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال أمام أعين العالم أجمع.

وأكد البيان أن محرضي ومرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، التي أثارت سخطا كبيرا في الرأي العام العالمي، سوف يخضعون للمحاكمة عاجلا أو آجلا.

وأوضح أن تركيا ستواصل معارضة المجزرة التي ترتكب في غزة ودعم القضية المشروعة للشعب الفلسطيني.

إسرائيل "دولة إرهابية"

ووجّه نتنياهو انتقادات واتهامات لأردوغان بسبب تعليقات له -أمس الأربعاء- وصف فيها إسرائيل بأنها "دولة إرهابية".

ومن ضمن ما قال نتنياهو في تعليقات نشرها مكتبه، "إنه (أردوغان) يصف إسرائيل بأنها دولة إرهاب، ولكن في تصرفاته يدعم دولة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس الإرهابية".

وخلال الأسابيع الماضية، وجّه أردوغان انتقادات حادة لإسرائيل ولنتنياهو على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي.

ولليوم الـ41، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 30 ألف مصاب فضلا عن دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.