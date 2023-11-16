كتائب القسام: استهدفنا 33 آلية إسرائيلية منذ 48 ساعة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان للكتائب أنها استهدفت صباح اليوم الخميس 5 عربات عسكرية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا بقذائف "الياسين 105″، مما أدى إلى تدمير جيبين أحدهما من نوع وولف، والآخر من نوع ديفندر، والإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة صفر.

وذكرت الكتائب "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بـ 12 قذيفة ياسين 105 مضادة للتحصينات، مما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل وانهياره على القوة المستهدفة وسقوطهم جميعاً ما بين قتيل وجريح".

وأضاف بيان كتائب القسام "منذ صباح اليوم تمكن مجاهدونا من تدمير منزل تحصن به جنود الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح وتدمير 21 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حماس أسامة حماس، أن كتائب القسام، تمكنت من إعطاب 33 آلية للعدو خلال الـ48 ساعة الأخيرة".