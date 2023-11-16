برلمان بلجيكا يرفض عرض فيديو إسرائيلي عن طوفان الأقصى

ردت إسرائيل بغضب على رفض الكتل السياسية في البرلمان البلجيكي عرض فيديو إسرائيلي عن عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الاحتلال وأسفرت عن مقتل 1200 من المستوطنين والعسكريين.

وفي وقت سابق، أوضحت رئيسة البرلمان البلجيكي إليان تيليو أن رؤساء المجموعات السياسية، لم يتوصلوا إلى توافق في الآراء بشأن عرض الفيديو في المؤسسة التشريعية.

بدورها، قالت السفيرة الإسرائيلية في بروكسل إيديت رونزوي "تم إبلاغنا رسميا من رئيسة البرلمان البلجيكي بأن المجلس رفض طلبنا عرض شريط فيديو مدته 46 دقيقة يوثق أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ونحن نستكشف بدائل أخرى".

ويأتي هذا الموقف وسط تنامي الرفض الأوروبي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى لاستشهاد أزيد من 11 ألف فلسطيني وتدمير المرافق الصحية وتشريد وتجويع كافة سكان القطاع.

وقد أثارت الخطوة غضب إسرائيل حيث خاطب وزير خارجيتها رئيسةَ البرلمان البلجيكي بالقول "بقراركم عدم عرض الفيديو في البرلمان والذي يصور الفظائع، فإنكم تغضون الطرف عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها حماس"، وفق تعبيره.

واتهمت مجموعة تطلق على نفسها اسم "بلجيكيون أصدقاء لإسرائيل" رئيسة البرلمان البلجيكي بأنها منحازة ضد إسرائيل.