3 شهداء وعشرات المعتقلين بعد مقتل جندي إسرائيلي بعملية للقسام بالقدس

تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

يأتي ذلك عقب استشهاد 3 فلسطينيين بعد تنفيذهم لعملية إطلاق نار على حاجز النفق العسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة، ونقل مراسل الجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منطقة العملية جنوب القدس تحسبا لوجود جسم مشبوه، وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها تجري حاليا مطاردة أشخاص آخرين مشتبهين بالمشاركة في العملية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية هوية الشهداء الثلاثة الذين سقطوا بعد تنفيذهم العملية، وهم عبد القادر القواسمي، ونصر الله القواسمي، وحسن قفيشة.

من جانبها، أعلنت "كتائب عز الدين القسام– الضفة الغربية" (الجناح العسكري لحركة حماس) مسؤوليتها عن العملية.

وأوضح بيان للقسام أن "مجموعة تابعة للكتائب أغارت على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، وتمكنوا من قتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة".

وردا على العملية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منازل الشهداء في مدينة الخليل بآليات عسكرية واعتقلت عددا من أقربائهم بينهم أمهات وأشقاء وسيدة تبلغ من العمر 61 عاما، كما داهم الجيش الإسرائيلي بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم ومنع السكان من الخروج من منازلهم، واعتقل عددا من سكانها، وأعلنها منطقة عسكرية.

تغطية صحفية: "آثار الخراب الذي خلَّفه جنود الاحـــتلال في بيوت شبان الخليل، منــفذي عــمـلـية حاجز الأنفاق، صباح اليوم". pic.twitter.com/uJssnQtxIz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 16, 2023

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 85 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية الليلة الماضية من مدن وبلدات مختلفة بما فيها القدس وارتفع بذلك عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 2735 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 1050 ناشطا من حركة حماس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مختبرات ومشاغل هندسة السيارات بجامعة فلسطين التقنية (خضوري) بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وعاثت بممتلكاتها خرابا.

واستنكرت إدارة الجامعة "الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مؤسسات التعليم العالي، ما يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي تجرّم المساس بالمؤسسات التعليمية"، وناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والأكاديمية كافة بالعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وتوفير الحماية لها.

#صور قوات الاحتلال تقتحم مختبرات ومشاغل هندسة السيارات في جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، وتخرب محتوياتها pic.twitter.com/OqFTcEJdpz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 16, 2023

كما ذكرت وكالة قدس الإخبارية أن مجموعة من المستوطنين – وتحت حماية من قوات الاحتلال- شنت حملة عدوانية على أهالي حي الأرمن، في البلدة القديمة من القدس المحتلة، خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة بلدات أخرى في مدينة الخليل وبيت لحم ونابلس وأريحا وجنين ورام الله والقدس المحتلة، بهدف تنفيذ حملة اعتقالات.

وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية وبلغ عدد الشهداء فيها نحو 200 شهيد منذ بدء عملية طوفان الأقصى واندلاع الحرب في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد 11 ألفا و500 فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.