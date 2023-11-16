الداخلية الألمانية: تفتيش 54 مبنى للمركز الإسلامي بهامبورغ

نفّذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش واسعة في سبع مناطق من البلاد استهدفت مقرات تابعة "للمركز الإسلامي بهامبورغ" للاشتباه بقيامه "بعمل يخالف النظام"، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن أنه تم تفتيش 54 مبنى في سبع ولايات في إطار إجراءات التحقيق الجارية ضد "المركز الإسلامي بهامبورغ".

وصرحت فيزر بأن المركز الإسلامي بهامبورغ يخضع للرقابة من قبل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) منذ فترة طويلة.

وتأتي العملية في ظل ضغوط كبيرة تواجه الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في ألمانيا بسبب الحرب على غزة.

وبدأت تلك الضغوط منذ إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية "طوفان الأقصى"، وسط مطالب واسعة من الطبقة السياسية الألمانية لهذه المجالس الإسلامية بإدانة سريعة وواضحة لحماس ولهجومها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والاتساق مع الموقف الألماني الرسمي الذي يصنف الحركة في "دائرة الإرهاب".

ولليوم الـ41، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 30 ألف مصاب فضلا عن دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.