حملة تفتيش ألمانية في ظل التحقيق ضد "المركز الإسلامي بهامبورغ"

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية صباح اليوم الخميس أنه تم تفتيش 54 مبنى في 7 ولايات في إطار إجراءات التحقيق الجارية ضد "المركز الإسلامي في هامبورغ".

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل"، وفق تعبيرها.

وصرحت فيزر بأن المركز الإسلامي بهامبورغ يخضع للرقابة من قبل الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) منذ فترة طويلة وجاءت العملية الأمنية للاشتباه بقيامه بعمل يخالف النظام.

وبحسب الداخلية الألمانية، فإن السلطات الأمنية تحقق أيضا في الاشتباه في أن المركز الإسلامي بهامبورغ يدعم أنشطة حزب الله اللبناني، والذي يسري عليه حظر نشاط في ألمانيا.

وفي أبريل/نيسان 2020، أعلنت ألمانيا حظر حزب الله وصنفته منظمة إرهابية، ونفذت عدة مداهمات ضد مشتبه بكونهم أعضاء في الحزب بمناطق متفرقة من البلاد.

وتأتي العملية الأمنية في ظل ضغوط كبيرة تواجه الجمعيات والمؤسسات الإسلامية في ألمانيا بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولليوم الـ41، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 30 ألف مصاب فضلا عن دمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.