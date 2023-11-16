مقتل قائدي فصيلين يرفع قتلى جيش الاحتلال بغزة إلى 55

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 3 من عناصره وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن القتلى في معارك غزة هم النقيب آساف ماستر (22 عاما)، قائد فصيل في الكتيبة 601، وكفير إسحاق فرانكو (22 عاما) وهو أيضا قائد فصيل في الكتيبة 52، والنقيب شلومو بن نون (22 عاما) وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 202.

وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن رسميا إلى 55 منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلى 371 قتيلا منذ بدء علمية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.

وأشار البيان أيضا إلى إصابة جندي احتياط من الكتيبة 75، اللواء السابع، وجندي احتياط من الكتيبة 9215، اللواء 205، بجروح خطيرة خلال القتال الدائر في شمال قطاع غزة.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال إصابة أكثر من 260 عسكريا منذ بدء العملية البرية في القطاع، بينهم 100 في حالة خطيرة.

وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، إضافة إلى محاصرتها مستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ومنذ 41 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 طفلا، و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

في حين قتلت حركة حماس والمقاومة الفلسطينية منذ بدء الحرب أكثر من 1500 إسرائيلي، وأسرت نحو 250 آخرين.