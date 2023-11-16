الاحتلال يعرض صورا لأسلحة من داخل مشفى الشفاء وحماس تصفها بالسخيفة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، واعتبرت ما عرضه من صور وفيديوهات "مسرحية هزيلة".

وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم لقناة الجزيرة إن الحركة كانت تتوقع هذه المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي، ووصف الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال بأنها سخيفة ولا قيمة لها.

وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي فشل مجددا في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع"، ولم يستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال أخرج 25 من مستشفيات غزة عن الخدمة عبر القصف والحصار، واعتبر هدف تل أبيب مما يجري هو "الضغط على المستشفيات والفرق الطبية وتهجير السكان".

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش ينفذ عملية محددة ومركزة في مستشفى الشفاء بغزة بعد تحضير مسبق، وأشار إلى أن القوات تواصل العمل في منطقة مجمع الشفاء، كما أن الأمر يحتاج وقتا.

وأشار هاغاري -في مؤتمر صحفي- إلى أن القوات الإسرائيلية "وجدت في مستشفى الشفاء أسلحة ومواد استخبارية"، وأضاف "قواتنا تواصل التمشيط بمستشفى الشفاء بحثا عن مواد وأسلحة أخرى".

وزعم أن جيش الاحتلال سوف يواصل ما أسماه "كشف إرهاب حماس من داخل المستسفيات"، مدعيا أن مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة "تم استخدامه في أعمال إرهابية".

ولفت إلى أن الجيش "يعمل على مدار الساعة من أجل إعادة المخطوفين".

وبعد المؤتمر، عرض جيش الاحتلال مقاطع مرئية زعم أنها مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية ومعدات عسكرية وتكنولوجية في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي التابع لمستشفى الشفاء.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مجمع الشفاء الطبي بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه، مما أدى لاستشهاد العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج، فضلا عن تكدس باحاته الخارجية بجثث الشهداء.