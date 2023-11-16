الاحتلال يعتقل 85 فلسطينيا بالضفة ويقتحم مخيما بطوباس

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 85 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة بين مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم، في حين اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس، وسط اشتباكات مع مقاومين.

وأضاف نادي الأسير أن الاعتقالات تركزت في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل وقريتي أماتين وفرعتا شرقي قلقيلية، إضافة إلى محافظات نابلس وبيت لحم وجنين ورام الله والقدس المحتلة.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية من عدة آليات عسكرية اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل، بعد أن أغلقت كافة مداخلها.

ويأتي الاقتحام بعد تنفيذ 3 فلسطينيين عملية إطلاق نار على حاجز عسكري جنوب مدينة القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنَين من مدينة أريحا، وذلك عقب اقتحامها المدينة للمرة الثانية خلال ساعات قليلة.

🎥- الاحتلال يقتحم قرية فصايل شمال #أريحا الليلة الماضية pic.twitter.com/W281zWoFAq — عربي بوست (@arabic_post) November 16, 2023

من جانبه، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمالي الضفة الغربية، لتنفيذ حملة اعتقالات، مما أدى إلى إطلاق نار كثيف تجاه آلياته العسكرية من قبل المقاومة.

وأظهرت مشاهد نشرتها منصات محلية فلسطينية لحظة وصول تعزيزات عسكرية من قوات الاحتلال نحو قرية مغير لاقتحامها واعتقال مواطنين.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2735.

🚨 من الاقتحام الواسع الذي تنفذه قوات الاحتلال لقرية المغير شمال شرق رام الله pic.twitter.com/7mc2vhMl8B — المطبخ الخيري ولجان الزكاة | غزة | العزة | (@ghaza888) November 16, 2023

تفجير آلية إسرائيلية

من جهتها، بثت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس -أمس الأربعاء- مقطع فيديو قالت إنه يظهر تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال بالقرب من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت كتيبة طولكرم إن ذلك أدى إلى إعطاب الآلية وإصابة من فيها.

وتشهد الضفة الغربية اشتباكات واعتقالات واقتحامات إسرائيلية واسعة بعد عملية طوفان الأقصى، أدت إلى استشهاد نحو 197 فلسطينيا وإصابة 2700 آخرين، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.