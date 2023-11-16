الأردن يمنع تنظيم اعتصام بعمان يطالب بوقف العدوان على غزة

منعت قوات الأمن الأردنية اعتصاما مفتوحا كان مقررا اليوم الخميس وسط العاصمة عمان للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعا للاعتصام ما يزيد عن 300 شخصية أردنية، بينهم وزراء سابقون وقادة متقاعدون في الجيش العربي، ونقباء وأدباء وإعلاميون ونشطاء مجتمع مدني.

وجاء قرار المنع بعد يوم من استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الميداني الأردني في القطاع، مما تسبب في جرح 7 أردنيين من الفرق الطبية.

وفي بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه، قال الداعون للاعتصام "نحن الموقعين وقد فاض بنا الألم مما يجري لإخواننا في غزة من قتل وإبادة وتهجير وظلم لم يشهده التاريخ، ولأننا نعتبر المعركة على أرض غزة معركتنا هنا في الأردن، نعلن أننا قررنا بدء الاعتصام المفتوح في عاصمتنا عمان".

وأضاف البيان أن الاعتصام سيكون مفتوحا "لنرسل رسائل محلية وإقليمية ودولية، ولنستنهض همم الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة في العالم لتضغط على حكوماتها لإيقاف هذه المجازر الهمجية، مصممين على عدم مغادرة واجبنا حتى يتوقف هذا العدوان بجميع أشكاله، وحتى يتم وضع حد لعربدة هذه الطغمة من البشر التي تقترف هذه الجرائم".





إغلاق الطرق

وقد أغلقت السلطات الأردنية الطرق المؤدية إلى الساحة الهاشمية أمام المركبات، وهي المكان المقرر لإقامة الفعالية فيه، كما أقامت حاجزا محيطا بالساحة، ومنعت المواطنين من دخولها وسط وجود أمني كثيف ومشدد.

كما فرقت قوات الأمن تجمعات للعشرات ممن استطاعوا الوصول إلى محيط ساحة الاعتصام من نقاط مختلفة، وقامت بإيقاف مشاركين ومنع آخرين من التقاط الصور والفيديوهات في الأزقة المحاذية للساحة المغلقة.

وتقام غدا الجمعة مسيرة مركزية دعت لها الحركة الإسلامية وجهات شعبية أخرى رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل، ومن المقرر -بحسب المنظمين- أن تتبع المسيرة محاولة أخرى لإقامة الاعتصام المفتوح في المكان المقرر له.