اعتقالات واحتجاجات في واشنطن تنديدا بالحرب على غزة

قالت شرطة مكافحة الشغب الأميركية إنها اعتقلت متظاهرين تجمعوا -أمس الأربعاء- أمام مقر الحزب الديمقراطي في واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، كما تظاهر آخرون أمام البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي.

وقالت شرطة "الكابيتول" إن عناصرها كانوا يعملون على إبعاد نحو 150 شخصا رأت أنهم احتجوا بشكل عنيف وغير قانوني، على حد تعبيرها.

وذكرت عبر منصة "إكس" أن قواتها تقوم باعتقالات، وطلبت من الأفراد الابتعاد عن المنطقة.

وتجمع نحو 200 متظاهر مطالبين بوقف جرائم إسرائيل في غزة ووقف قتل الفلسطينيين والأطفال هناك.

وقال صحفي من رويترز إن الشرطة فرقت المظاهرة باستخدام رذاذ الفلفل ومقذوفات تحتوي على مواد كيميائية مهيجة.

Happening now: 200 activists block the doors to the Democratic National Club in DC as dem candidates prepare for a private meeting. pic.twitter.com/Ovo4zjtbIO — Sumaya Awad (@sumayaawad) November 16, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو -انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي- رجال الأمن وهم يدفعون متظاهرين أمسك بعضهم ببعض وهتفوا "دعونا نعِش". وكان المتظاهرون يرتدون قمصانا سوداء مكتوب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن".

مظاهرات أخرى

وخرجت -أمس الأربعاء- مظاهرة أخرى أمام البيت الأبيض في واشنطن احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء في غزة، وطالب المتظاهرون الرئيس الأميركي جو بايدن بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية المجمع بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه، مما أدى لاستشهاد عديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج، فضلا عن تكدس باحاته الخارجية بجثث الشهداء.

BREAKING; Last minute emergency protest at White House after Israeli invasion of Al Shifa Hospital #FreePalestine #Gaza_genocide pic.twitter.com/3pAB13Ylcl — #StopCopCity (@ChuckModi1) November 15, 2023

يذكر أن الآلاف تظاهروا في عدد من الولايات الأميركية، لا سيما نيويورك وسان فرانسيسكو، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تنديدا بجرائم الاحتلال في القطاع المحاصر وبدور الإدارة الأميركية الداعمة لتل أبيب.