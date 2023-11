اعتقالات واحتجاجات في واشنطن تنديدا بالحرب على غزة

قالت شرطة مكافحة الشغب الأميركية إنها اعتقلت متظاهرين تجمعوا -أمس الأربعاء- أمام مقر الحزب الديمقراطي في واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، كما تظاهر آخرون أمام البيت الأبيض احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي.

وقالت شرطة "الكابيتول" إن عناصرها كانوا يعملون على إبعاد نحو 150 شخصا رأت أنهم احتجوا بشكل عنيف وغير قانوني، على حد تعبيرها.

وذكرت عبر منصة "إكس" أن قواتها تقوم باعتقالات، وطلبت من الأفراد الابتعاد عن المنطقة.

وتجمع نحو 200 متظاهر مطالبين بوقف جرائم إسرائيل في غزة ووقف قتل الفلسطينيين والأطفال هناك.

وقال صحفي من رويترز إن الشرطة فرقت المظاهرة باستخدام رذاذ الفلفل ومقذوفات تحتوي على مواد كيميائية مهيجة.

Happening now: 200 activists block the doors to the Democratic National Club in DC as dem candidates prepare for a private meeting. pic.twitter.com/Ovo4zjtbIO

— Sumaya Awad (@sumayaawad) November 16, 2023