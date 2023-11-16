"مافي مرمرة" تخطط لتسيير أسطول من المساعدات لغزة

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن منظمة "مافي مرمرة" التركية تخطط لإطلاق أسطول من السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض حاليا لعدوان إسرائيلي خلّف أكثر من 11 ألف شهيد.

وأعلنت المنظمة في بيان "نحن ننطلق مرة أخرى نحو غزة كحركة مدنية ومستقلة، تمشيا مع القرار الذي اتخذناه مع أسطول الحرية الدولي، الذي نحن عضو فيه".

وكانت السفينة "مافي مرمرة" شاركت في أسطول الحرية لغزة 2010 واعترضتها إسرائيل وقتلت عدة نشطاء أتراك كانوا على متنها، مما أدى إلى قطيعة بين أنقرة وتل أبيب استمرت لأعوام.

وفي وقت سابق، عقد أعضاء تحالف أسطول الحرية اجتماعات في لندن للتخطيط للأسطول القادم من أوروبا إلى غزة، الذي من المقرر أن يبحر العام المقبل في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

وكتبت المنظمة على موقعها الرسمي على الإنترنت "تظل أهدافنا حقوق الإنسان الكاملة لجميع الفلسطينيين.. على وجه الخصوص، حرية التنقل داخل فلسطين التاريخية وحق العودة".