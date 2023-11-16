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"مافي مرمرة" تخطط لتسيير أسطول من المساعدات لغزة

picture shows an undated image taken from the Free Gaza Movement website on May 28, 2010 of the Turkish ship Mavi Marmara taking part in the "Freedom Flotilla" headed
السفينة "مافي مرمرة" اعترضها جنود إسرائيليون عام 2010 قبل وصولها غزة، وقتلوا 10 ناشطين أتراك كانوا على متنها (الفرنسية)
16/11/2023

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن منظمة "مافي مرمرة" التركية تخطط لإطلاق أسطول من السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض حاليا لعدوان إسرائيلي خلّف أكثر من 11 ألف شهيد.

وأعلنت المنظمة في بيان "نحن ننطلق مرة أخرى نحو غزة كحركة مدنية ومستقلة، تمشيا مع القرار الذي اتخذناه مع أسطول الحرية الدولي، الذي نحن عضو فيه".

وكانت السفينة "مافي مرمرة" شاركت في أسطول الحرية لغزة 2010 واعترضتها إسرائيل وقتلت عدة نشطاء أتراك كانوا على متنها، مما أدى إلى قطيعة بين أنقرة وتل أبيب استمرت لأعوام.

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الملصق الإعلاني لمنظمة "مافي مرمرة" التي أعلنت عزمها المشاركة في نسخة جديدة من أسطول الحرية (مواقع التواصل)

وفي وقت سابق، عقد أعضاء تحالف أسطول الحرية اجتماعات في لندن للتخطيط للأسطول القادم من أوروبا إلى غزة، الذي من المقرر أن يبحر العام المقبل في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

وكتبت المنظمة على موقعها الرسمي على الإنترنت "تظل أهدافنا حقوق الإنسان الكاملة لجميع الفلسطينيين.. على وجه الخصوص، حرية التنقل داخل فلسطين التاريخية وحق العودة".

المصدر : الصحافة الإسرائيلية