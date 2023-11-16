أفاد مراسل الجزيرة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة بلدات في جنوب لبنان اليوم الخميس، وذلك بعد إطلاق 3 صواريخ من لبنان على مواقع عسكرية إسرائيلية.

وأوضح أن القصف استهدف محيط بلدة الخيام في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وموقع البياض قبالة بلدة بليدا في القطاع الأوسط، وبلدات رامية وبيت ليف وكفركلا والطيبة.

وقال المراسل إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان استهدفت موقع يفتاح العسكري قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان، وموقع المرج الإسرائيلي قبالة بلدة مركبا، وموقعا عسكريا إسرائيليا قرب مستوطنة مسكاف.

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع على الجليل الأعلى، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي رد على مصدر إطلاق النار.

وبدورها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم مجددا أهدافا تابعة لحزب الله، بعد تعرض مواقع عسكرية للقصف من جنوب لبنان.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية إطلاقا متبادلا للنار، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى على جانبي الحدود، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.