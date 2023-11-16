أبرز تطورات اليوم الـ41 من الحرب الإسرائيلية على غزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ41، حيث تستمر قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، واقتحمت للمرة الثانية مجمع الشفاء.

وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، من بينها محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة، قالت كتائب عز الدين القسام إنها دمرت منذ صباح اليوم "21 آلية صهيونية ومنزلا ببيت حانون تحصن به جنود الاحتلال وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وهذه أبرز تطورات اليوم: