أبرز تطورات اليوم الـ41 من الحرب الإسرائيلية على غزة
16/11/2023
يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ41، حيث تستمر قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات، واقتحمت للمرة الثانية مجمع الشفاء.
وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، من بينها محطة للبترول تؤوي نازحين وسط غزة، قالت كتائب عز الدين القسام إنها دمرت منذ صباح اليوم "21 آلية صهيونية ومنزلا ببيت حانون تحصن به جنود الاحتلال وأوقعتهم بين قتيل وجريح".
وهذه أبرز تطورات اليوم:
- هنية: إذا أرادها العدو معركة طويلة فنحن مستعدون.
- رئيس الأركان الإسرائيلي: عملياتنا تتواصل لتدمير بنية حماس بغزة.
- الخارجية الأميركية: حماس تستخدم بعض المستشفيات مراكز قيادة.
- مفتي عمان: المقاطعة من أمضى الأسلحة وأنجحها.
- وزير الخارجية الأردني: ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب.
- حقوقي فرنسي: أدلتنا تثبت ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.
- القسام تعلن تدمير عدد من الآليات ومنزل تحصن به جنود للاحتلال.
- بيان أممي: لا مناطق آمنة في غزة دون موافقة جميع الأطراف.
- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي جنوب القدس.
- المستشفى الإندونيسي يعلن توقفه عن العمل.
- مدير مستشفى الشفاء: الاحتلال فجّر عددا من أقسام المجمع وصيدليته.
- الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات تحاصر المستشفى المعمداني.
- مفوض الأونروا: ما رأيته بقطاع غزة لن أنساه أبدا.
- هيومن رايتس: إسرائيل لم تقدم دليلا يبرر اقتحام "الشفاء".
- توقف خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.
- حزب الله يقول إنه أصاب دبابة ميركافا إسرائيلية.
- القسام تتبنى عملية بالقدس قتلت خلالها جنديا إسرائيليا وأصابت آخرين.
المصدر : الجزيرة