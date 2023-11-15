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قطر تندد باقتحام مجمع الشفاء بغزة وتدعو للتحقيق في استهداف الاحتلال للمستشفيات

جنود إسرائيليون داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة (رويترز)
15/11/2023

قالت الخارجية القطرية اليوم الأربعاء إن "قطر تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة".

وأضافت الوزارة -في بيان- أن اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء جريمة حرب، وتعد سافر على القوانين والاتفاقيات الدولية.

وطالبت الخارجية القطرية بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين في استهداف مستشفيات غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الوزارة من أن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني سيشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الفظائع، مما يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف، بحسب ما ورد في البيان نفسه.

كما قالت الخارجية القطرية إن "من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".

المصدر : الجزيرة