غريفيث يدعو لعودة سكان شمال غزة لمنازلهم ودخول المساعدات بدون عراقيل

حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث جيش الاحتلال الإسرائيلي على السماح لسكان شمال غزة النازحين بالعودة إلى منازلهم، ودعا لدخول المساعدات الإغاثية دون عراقيل.

وشدد غريفيث في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، على ضرورة تمكين المدنيين من الانتقال إلى أماكن آمنة، لافتا إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تحتاج إلى فتح المجال لها لتهيئة ملاجئ في جنوب قطاع غزة.

ودعا إلى السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون عراقيل، وأشار إلى أهمية دخول الوقود إلى القطاع، وقال "أهم ما يجب أن تركز عليه جهود إيصال المساعدات إلى غزة للحاجة الملحة إليه".

من جانبها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الاحتياجات الملحة في قطاع غزة تتمثل بوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح واستعادة إمدادات الكهرباء والوقود.

ودخلت اليوم الأربعاء أول شاحنة وقود إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، وتحمل 25 ألف لتر مقدمة لصالح تشغيل سيارات الأونروا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، التي قالت أيضا إنها الأولى من نوعها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان آلاف الفلسطينيين قد نزحوا من مناطق مختلفة في شمال غزة ومحافظة غزة نحو مناطق الوسط والجنوب في حرب إسرائيل الحالية التي لجأت خلالها إلى سياسة "الأرض المحروقة" بقصف المباني على رؤوس ساكنيها من أجل تسطيح الأرض وتمهيد الطريق أمام دخول آلياتها.

وقبل أيام أعلن جيش الاحتلال أنه "لن يسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة قبل الانتهاء من إرساء نظام جديد وتحقيق الاستقرار الأمني".

واقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية مجمع الشفاء الطبي بعد أيام من محاصرته بالدبابات وقطع الوقود والكهرباء عنه، مما أدى لاستشهاد العديد من مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج، فضلا عن تكدس باحاته الخارجية بجثث الشهداء.