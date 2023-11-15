شركة فلسطينية: الاتصالات في غزة ستتوقف بالكامل خلال ساعات

أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) أن خدمات الاتصالات التي تقدمها في قطاع غزة ستتوقف خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب نفاد الوقود.

وقالت المجموعة الخاصة -في بيان- "نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسة في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها".

وأضافت المجموعة أن عناصر الشبكة الأساسية في القطاع أصبحت تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (بطاريات تخزين الطاقة)، مما سيؤدي إلى توقف كافة خدمات الاتصالات في الساعات المقبلة.

وتعد "بالتل" أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

والأحد أعلن وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر -خلال مؤتمر صحفي حضره رؤساء شركات الاتصالات في السوق الفلسطينية- أن توقف خدمات الاتصالات في قطاع غزة ستتوقف بشكل كامل بداية من بعد غد الخميس نتيجة شح الوقود.

وأشار سدر إلى أن نحو 65% من خطوط الاتصالات تعرضت للقصف بسبب الحرب القائمة.

ومنذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قطعت إسرائيل مرارا خدمات الاتصالات عن غزة 3 مرات لفترات تراوحت بين 12 و 48 ساعة قبل أن تعيدها.

وخلال فترات انقطاع الاتصالات كان قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف نتج عنه مجازر عدة بحق المدنيين.