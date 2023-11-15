سيناتور أميركي يحذر إسرائيل من تداعيات ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بغزة

نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية تحذير رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جاك ريد، الحكومة الإسرائيلية من تداعيات استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وقال ريد إن "إسرائيل بحاجة إلى استخدام دقيق للغاية للأسلحة من أجل تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وإن عليها فصل حماس عن الشعب الفلسطيني، وإذا لم تفعل ذلك فإن حماس ستتحول إلى شيء آخر".

وأضاف أن إسرائيل لم تتخذ خطوات جادة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن الولايات المتحدة تذكرهم باستمرار بأهمية التصرف وفقا لقواعد الحرب.

ولليوم الـ40 يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة استشهد خلالها 11 ألفا و320 فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.

ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007 عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية.