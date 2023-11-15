حزب الله يهاجم 7 مواقع عسكرية إسرائيلية ويعلن تحقيق إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني أنه هاجم اليوم الأربعاء 7 مواقع للجيش الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية وأوقع في صفوفه إصابات مؤكدة، في حين قصفت قوات الاحتلال مناطق في جنوب لبنان.

فقد أعلن حزب الله في بيانات منفصلة أنه استهدف تجمعا لقوة مشاة إسرائيلية غرب وجنوب منطقة بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحقق فيها إصابات مباشرة.

كما أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وأكد حزب الله أنه استهدف أيضا ثكنة راميم قبالة بلدة مركبا بالقطاع الأوسط لجنوب لبنان وموقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكدا تحقيقه إصابات مباشرة.

وفي هجوم آخر، استهدف المقاتلون اللبنانيون موقع جل الدير الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، بحسب ما ورد في أحد البيانات التي أصدرتها المقاومة الإسلامية، الذراع العسكرية لحزب الله اللبناني.

كما استهدفوا آلية إسرائيلية في مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة، وفقا لبيان آخر. وأفاد مراسل الجزيرة بأن حزب الله أطلق 3 صواريخ باتجاه مستوطنة مسكاف عام.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى، يخوض مقاتلو الحزب مواجهات بشكل يومي تقريبا مع قوات الاحتلال، ولم يستبعد الحزب الانخراط في الحرب بشكل أوسع بينما توعدته إسرائيل برد "مدمر" إذا أقدم على ذلك.

ويقول حزب الله في بياناته إنه يستهدف القوات الإسرائيلية ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.

قصف إسرائيلي

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا على محيط بلدتي محيبيب وميس الجبل جنوبي لبنان.

وقبل ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية الجزء الشرقي من بلدة كفرشوبا ومحيط عدد من البلدات في القطاع الأوسط.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات راميا والجبين والبستان وعلما الشعب ومنطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وقالت مراسلة الجزيرة إن صفارات إنذار دوت في عدة مستوطنات حدودية في القاطع الشرقي للحدود مع لبنان.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي اشتبه بتسلل مسيرة شمال سهل الحولة في منطقة الجليل.

وفي إطار المواجهات المستمرة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوقع القصف الإسرائيلي شهداء من المدنيين اللبنانيين، كما استشهد نحو 60 من مقاتلي حزب الله، ولقي العديد من الجنود الإسرائيليين مصرعهم وتعرض آخرون لإصابات خطيرة.