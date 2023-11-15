جيش الاحتلال يدعو سكان أحياء بجنوب قطاع غزة لإخلاء منازلهم

وجّه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء تحذيرات لسكان أحياء بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة لإخلاء منازلهم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "لأول مرة، دعا الجيش سكان بعض أحياء خان يونس جنوب قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم"، وذلك عبر منشورات أسقطتها الطائرات الإسرائيلية على عدد من الأحياء الشرقية من خان يونس.

ونشرت الإذاعة منشورا مكتوبا باللغة العربية تضمن "إلى سكان الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، القرارة، خزاعة، بني سهيلة، وعبسان، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء مكان سكنكم فورا"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.





وسبق أن وجّه جيش الاحتلال تحذيرات لسكان شمالي القطاع بالتوجه جنوبا، قبل أن يدعو سكان الجنوب اليوم إلى إخلاء منازلهم.

كما تعرضت أحياء في جنوب القطاع لقصف راح ضحيته شهداء وجرحى في تلك المناطق التي طالب الاحتلال أهالي القطاع باللجوء إليها، فضلا عن تعرض نازحين للقصف في طريقهم لمناطق الجنوب، وفق مصادر فلسطينية عدة.