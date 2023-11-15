جماعة الحوثي تستهدف إيلات بالصواريخ وزعيمها يتوعد السفن الإسرائيلية

أعلنت جماعة (اأنصار الله) الحوثي اليمنية، مساء أمس الثلاثاء، إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية ضد أهداف داخل إسرائيل. في وقت هدد زعيمها عبد الملك الحوثي، باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، إن القوات المسلحة التابعة للجماعة أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن من ضمن هذه الأهداف مواقع حساسة (لم يذكرها) بمدينة إيلات (جنوب إسرائيل).

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى(( وَكَانَ حَقًّا عَلَینَا نَصرُ ٱلمُؤمِنِینَ )) صدق الله العظيم

أطلقتْ قواتُنا المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى دفعةً منَ الصواريخِ الباليستيةِ على أهدافٍ مختلفةٍ للعدوِّ الإسرائيليِّ في الأراضي الفلسطينيةِ… pic.twitter.com/Ko8XkjyIU3 — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 14, 2023

وأضاف أن هذه العملية جاءت بعد 24 ساعة من عملية أخرى نفذتها قوات الجماعة على الأهداف نفسها بواسطة طائرات مسيّرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق -أمس الثلاثاء- اعتراض صاروخ أرض-أرض قال، إنه أطلق على ما يبدو من اليمن تجاه مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر، وفق ما ذكرته هيئة البث الرسمية.

تهديد

في سياق متصل، توعّد زعيم جماعة الحوثي السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز مساء أمس الثلاثاء، إن "أفراد القوة الصاروخية والطيران المسيّر نفذوا عمليات ضربت أهدافا لإسرائيل.. وسيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف لها".

وهدد زعيم الحوثيين قائلا، "سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه".

وأضاف أنه "منذ بداية الأحداث في فلسطين، وصلتنا رسائل التهديد والترغيب من الجانب الأميركي، وكلها لم نكترث لها"، وفق تعبيره.

وهذا أول خطاب لزعيم الحوثيين منذ بدء إعلان جماعته تنفيذ عمليات بالصواريخ والمسيّرات ضد إسرائيل.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ. وأعقبها إعلانات عدة مماثلة.

وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات يمنية عدة -من ضمنها العاصمة صنعاء- دعمها للمقاومة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل.

ومنذ 40 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة استشهد خلالها أكثر من 11 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف جريح ودمار هائل في الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.