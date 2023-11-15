بايدن يأمل بتطبيع العلاقات مع الصين

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بأن يكون لقاؤه مع نظيره الصيني شي جين بينغ خطوة نحو تحسين العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك في تصريحات صدرت عنه خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وقال، إنه يأمل في أن يكون اللقاء مع الرئيس الصيني خطوة نحو تحسين العلاقات، بما في ذلك إعادة تأسيس الاتصالات الثنائية بشكل كامل.

وأضاف أنه يطمح في القدرة على الاتصال عبر الهاتف والتحدث في حالات الطوارئ، مع ضمان أن الجيشين يظلان على تواصل متبادل.

وأكد أن بلاده لا تسعى إلى الابتعاد عن الصين، وإنما تريد تحسين العلاقات الثنائية.

بايدن عن الصين

لكن بايدن، قال أمس -أيضا-، إن الصين في عهد الرئيس شي جين بينغ تمر بـ"مشكلات فعلية"؛ مثل: الوضع الاقتصادي الصعب.

وخلال حفل لجمع تبرعات قال الرئيس الأميركي، إن "الرئيس شي مثال آخر على كيفية إعادة ترسيخ القيادة الأميركية في العالم. لديهم مشكلات حقيقية."

وأوضح أنه سيكون من المفيد للجميع أن يتمكن المواطنون الصينيون من الحصول على وظائف ذات أجور جيدة.

وأكمل قائلا، "رغم رغبتنا في الاستثمار في الصين، فإنني لا أستطيع دعم المواقف التي تتطلب منا الكشف عن كل أسرارنا التجارية".





الاجتماع المنتظر

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس بايدن ونظيره الصيني لقاء وجها لوجه اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) الذي ستُعقد في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع.

وقمة (أبيك) تمثل منتدى يضم 21 عضوا، حيث تمثّل اقتصاداتها مجتمعة حوالي 60٪ من إجمالي الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان قمة طويلة اليوم الأربعاء، وستكون هذه القمة الأولى بينهما منذ عام، حيث سيسعى الطرفان خلالها إلى تنظيم قواعد التنافس بين بلديهما وضمان عدم خروجها عن السيطرة.

وستكون هذه أول زيارة لشي إلى الولايات المتحدة منذ 6 سنوات.