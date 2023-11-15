الشيخة موزا بنت ناصر تعتذر عن دورها كسفيرة لليونسكو لفشل المنظمة بإغاثة أطفال غزة

علمت الجزيرة نت أن الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم فوق الجميع، في قطر، اعتذرت اليوم الأربعاء عن دورها كسفيرة لليونسكو للنوايا الحسنة.

وقالت المصادر إن الاعتذار يأتي بعد أن فشلت اليونسكو في الاضطلاع بدورها في دعم وإنقاذ وإغاثة أطفال غزة الذين هم أكثر ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، وهو الموقف الذي عبرت عنه خلال مشاركتها في قمة عقيلات قادة الدول في إسطنبول.

وقد شغلت دور المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2003، وأطلقت عدة مشاريع بما في ذلك الصندوق الدولي للتعليم العالي في العراق.